Ночью будут чистить снег сразу на нескольких улицах Петрозаводска

Водителей попросили обращать внимания на знаки.

В ночь с понедельника на вторник планируется уборка снега сразу на нескольких улицах Петрозаводска.

Чище станут улицы Горького, Свердлова, Дзержинского. Также убирать будут четные стороны улиц Фролова, Питкяраетская, Железнодорожная и Октябрьского проспекта.

"Просим автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей (как временные, так и постоянные), а также информационные таблички под знаками", - сообщили в ГИБДД Петрозаводска, предупредив, что припаркованные с нарушением авто будут эвакуированы.