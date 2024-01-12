Ночью будут чистить снег сразу на нескольких улицах Петрозаводска

Водителей попросили обращать внимания на знаки.
В ночь с понедельника на вторник планируется уборка снега сразу на нескольких улицах Петрозаводска.
Чище станут улицы Горького, Свердлова, Дзержинского. Также убирать будут четные стороны улиц Фролова, Питкяраетская, Железнодорожная и Октябрьского проспекта.
"Просим автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей (как временные, так и постоянные), а также информационные таблички под знаками", - сообщили в ГИБДД Петрозаводска, предупредив, что припаркованные с нарушением авто будут эвакуированы.
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