Ночью до -1°С, днём до +15°С: прогноз погоды на 29 сентября

Карельские синоптики рассказали о погоде на понедельник.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 29 сентября, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью -1,+1°С, днём +11,+13°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
В районах Карелии переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью 0,+5°С, местами до -4°С, днём +10,+15°С.