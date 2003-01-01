Ночью до -3°С, гололедица: прогноз погоды на 22 октября

Карельские синоптики рассказали о погоде на среду.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 22 октября, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.
Температура воздуха ночью 0,+2°С, днём +4,+6°С. Атмосферное давление будет ночью слабо расти, днем мало меняться.
В районах Карелии будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.
Температура воздуха ночью -3,+2°С, днём +3,+8°С.