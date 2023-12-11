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Ночью дорожники перекроют трассу «Сортавала» в сторону Карелии

Новости. Общество
10:52, 12 Декабря 2023
фото: © rawpixel.com / Freepik

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Ремонтные работы ограничат движение по трассе в Ленинградской области.

Ремонтные работы временно ограничат движение по участку федеральной трассы А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области ночью, 15 декабря. В сторону Приозерска перекроют движение.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ночью 15 декабря будет перекрыто движение транспорта на 14-м километре трассы А-121 «Сортавала» в районе Агалатово. Запланирован монтаж металлической опоры над проезжей частью. Об этом пишет 47 news.

Время перекрытия: с 00.10 до 00.30. Продолжительность перерыва не превысит 20 минут, добавили дорожники.

При этом, в направлении Петербурга движение будет осуществляться в штатном режиме. На месте работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, смонтируют световую сигнализацию. На период полной остановки движения привлекут машины прикрытия.

Водителей просят заранее планировать маршруты.

На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении с установленным по оси металлическим барьерным ограждением.

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