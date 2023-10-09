Ночью на Карелию обрушится штормовой ветер

Ночью сохранится холодный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В карельской поисково-спасательной службе со ссылкой на Гидрометцентр респрублики предупредили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

Ночью 9 октября местами по южным и центральным районам республики сохранится сильный ветер северо-восточного, северного направления с порывами до 15-17 м/с, на акваториях крупных водоемов до 20 м/с.

Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск.