Ночью от снега будут чистить главный проспект Петрозаводска

Водителей просят убрать машины на нескольких улицах города.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, в ночь на 31 декабря в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы на проспекте Ленина, улицах Балтийская, Парфенова, Сортавальская.
Припаркованные с нарушениями автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы на специализированную стоянку, предупредили в дорожной полиции.
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