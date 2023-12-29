Ночью от снега будут чистить главный проспект Петрозаводска

Водителей просят убрать машины на нескольких улицах города.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, в ночь на 31 декабря в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы на проспекте Ленина, улицах Балтийская, Парфенова, Сортавальская.

Припаркованные с нарушениями автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы на специализированную стоянку, предупредили в дорожной полиции.