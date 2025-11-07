Ночью по северным районам до -2°С: прогноз погоды на 8 ноября

Карельские синоптики рассказали о погоде на субботу.

По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 8 ноября, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +3, +5°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, днем без существенных осадков. По северным районам ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха в течение суток 0,+5°С, ночью по северным районам до -2°С.