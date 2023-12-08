Ночью температура воздуха в Карелии местами опустится до -28°С

Специалисты республиканского Гидрометцентра рассказали о погоде на 11 декабря.

В Карелии 11 декабря ожидается облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем в большинстве районов — умеренный снег. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица.

Ветер задует юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от -13 до -18°С, местами опустится до -23, -28°С, днем от -10 до -15°С, местами ожидается до -20°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, днем умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит -15, -17°С, днем -12, -14°С. Атмосферное давление будет падать.