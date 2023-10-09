Ночью в Карелии легковушка вылетела с трассы в кювет

Двое пассажиров отечественного авто получили травмы.

О дорожной аварии рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

ДТП произошло во вторник, 10 октября, около 23.00, под Медвежьегорском на 584 километре федеральной автодороги. Там автомобиль ВАЗ съехал с дороги в кювет.

В результате ДТП травмы получили двое пассажиров автомобиля. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы рассказали о дорожной аварии в Кондопоге, где авто, за рулем которого была женщина, на полном ходу, пробивая забор, врезается в сложенные дрова.



