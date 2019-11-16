Ночью в Карелии может подморозить до -9

О погоде на 17 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В районах республики в воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами мокрый снег и дождь. Днем небольшие, местами умеренные осадки. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, южный.

Температура воздуха ночью +1, -4, по северным районам местами до 9 градусов мороза. Днем +1, +6, на севере от -3 до +2.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Возможен мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный умеренный.

Ночью от 0 до -2 градусов, днем потеплеет до +2, +4 градусов.