Ночью в Карелии начнется снегопад и метель

Синоптики карельского Гидрометцентра предупреждают об ухудшении погодных условий в ночь с 22 на 23 марта.

По информации Карельского Гидрометцентра, 22 марта и в ночь на 23 марта по южным и центральным районам республики прогнозируется умеренный, местами сильный снег, метель; на юго-западе мокрый снег и усиление юго-западного, южного ветра днем порывами до 15 м/с, ночью до 15-18 м/с.