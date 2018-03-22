Ночью в Карелии начнется снегопад и метель

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Синоптики карельского Гидрометцентра предупреждают об ухудшении погодных условий в ночь с 22 на 23 марта.
По информации Карельского Гидрометцентра, 22 марта и в ночь на 23 марта по южным и центральным районам республики прогнозируется умеренный, местами сильный снег, метель; на юго-западе мокрый снег и усиление юго-западного, южного ветра днем порывами до 15 м/с, ночью до 15-18 м/с.
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