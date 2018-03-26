Ночью в Карелии ощутимо похолодает

Во вторник, 27 марта, в республике сохранится облачная с прояснениями погода, температура днем -2, -7.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в большинстве районов республики днем пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица, снежный накат.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью -12, -17, местами до -23 градусов по Цельсию. Днем -2, -7.

В Петрозаводске днем возможен небольшой снег.

Температура ночью -13, -15, а днем -2, -4 градуса.