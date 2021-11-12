Ночью в Карелии подморозит до минус 18 градусов

О погоде на 29 декабря рассказали специалисты Карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в четверг на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -6, -11°С, местами подморозит до -18°С. Днем столбик термометра остановится на отметке в -4, -9°C, местами похолодает до -14°C.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег.

Температура в течение суток составит -8, -10°С. Атмосферное давление будет падать.