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Ночью в Карелии подморозит до минус 18 градусов

Новости. Погода
17:00, 29 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

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О погоде на 29 декабря рассказали специалисты Карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в четверг на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -6, -11°С, местами подморозит до -18°С. Днем столбик термометра остановится на отметке в -4, -9°C, местами похолодает до -14°C.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег.

Температура в течение суток составит -8, -10°С.  Атмосферное давление будет падать.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Offff
2021-12-29 17:11:42
Не забудьте создать штаб...
Местечковый блогер
2021-12-29 17:23:22
Offff, опять в соседский сарай за дровами полезешь :)
Offff
2021-12-29 17:58:31
Местечковый блогер/социопат . Я же предлагал, для тебя купить дрова ..а то, тебе в колготках холодновато. Скулишь постоянно . Давай адресок .
Сам то обойдусь ..соседи не поймут , если я в квартире дрова буду жечь. :)
кир
2021-12-29 17:28:06
Местечковый блогер, он сторожит и снег убирает. При делах, - сказал кот. Только бы не лез в публичное пространство. Жалко его. :)
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