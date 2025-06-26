Ночью в Карелии сбили пешехода

Накануне, 25 июля, возле посёлка Эссойла легковой автомобиль сбил пешехода.

Сообщение о наезде на пешехода поступило в 23.38, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

— На 70 км автодороги «Петрозаводск — Суоярви», возле посёлка Эссойла (в сторону Петрозаводска) легковой автомобиль сбил человека, — говорится в сообщении.

На место происшествия выехала дежурная смена пожарной части посёлка Эссойла — 3 человека на автоцистерне. Также работали сотрудники ГАИ и скорая медицинская помощь.



Пострадавший мужчина с травмами госпитализирован на машине скорой помощи в РБ СЭМП Петрозаводска.

Обстоятельства аварии выясняются.