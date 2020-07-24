Ночью в Карелии сгорели дом и хозпостройка

Пожары произошли в Калевальском и Пудожском районах, сообщили в МЧС Карелии.

По информации ведомства, 25 июля в 04:50 пожарно-спасательные подразделения Калевальского и Лоухского района (13 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке у дома №2 по улице Советская в поселке Калевала. На тушение возгорания ушло около 1,5 часов.

Ранее в 02:26 пожарные Пудожского района (6 человек, 3 единицы техники) выезжали в поселок Кубово, где на улице Молодежная горел дом №2. В 04:11 пожар был ликвидирован.

Ранее ягодники в Карелии сожгли 3 гектара леса.