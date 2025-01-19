Ночью в старинном карельском селе сгорела иномарка

Автомобиль загорелся в Кондопожском районе.
О происшествии рассказали в официальном телеграм-канале МЧС Карелии.
Сообщение о пожаре в автомобиле спасатели получили ночью в среду, 22 января, в 02.11. Выяснилось, что на улице Дорожная в селе Янишполе Кондопожского района загорелась автомашина Skoda.
Для ликвидации пожара от МЧС Карелии на борьбу с огнем выехали 5 человек на двух автоцистернах.
В результате пожара огнём повреждён салон на площади 2 квадратных метра. Пострадавших нет, отметили в МЧС республики.
Причину пожара устанавливают специалисты ведомства.
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