Ночью в старинном карельском селе сгорела иномарка

Автомобиль загорелся в Кондопожском районе.

О происшествии рассказали в официальном телеграм-канале МЧС Карелии.

Сообщение о пожаре в автомобиле спасатели получили ночью в среду, 22 января, в 02.11. Выяснилось, что на улице Дорожная в селе Янишполе Кондопожского района загорелась автомашина Skoda.

Для ликвидации пожара от МЧС Карелии на борьбу с огнем выехали 5 человек на двух автоцистернах.

В результате пожара огнём повреждён салон на площади 2 квадратных метра. Пострадавших нет, отметили в МЧС республики.



Причину пожара устанавливают специалисты ведомства.