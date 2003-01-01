Ночью в Петрозаводске горел питбайк

На окраине карельской столицы минувшей ночью произошел пожар.

Вчера вечером, 19 августа, на Петрозаводском шоссе у дома 12 загорелся питбайк. Об этом сообщили в Госкомитете по безопасности Карелии.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 23:25. К месту ЧП выехала пожарная часть из поселка Соломенное.

Пожарные прибыли в 23:27 и увидели мотоцикл, охваченный открытым пламенем. Огонь потушили буквально за минуту. В результате происшествия никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

