Ночью в Петрозаводске произошел пожар в подъезде жилого дома

Пожар произошел в ночь на 11 февраля на Комсомольском проспекте, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 3.19 на пр. Комсомольском, 17 произошел пожар в жилом доме.

В результате повреждена стена мусоросборной камеры на площади 2 кв м.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.