Ночью в Петрозаводске сгорел склад

На улице Онежская флотилия ночью тушили пожар на складе, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.

В ночь на 11 апреля в 2.24 на Онежской флотилии, д. 9Б произошел пожар в строении склада, принадлежность которого устанавливается.

В результате повреждено складское помещение на площади 360 кв.м, сгорел электрический подъемник.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются. Для ликвидации привлекались подразделения по рангу пожара "1БИС" – повышенная категория сложности.