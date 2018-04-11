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Новости. Происшествия
08:54, 11 Апреля 2018

Ночью в Петрозаводске сгорел склад

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На улице Онежская флотилия ночью тушили пожар на складе, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.

В ночь на 11 апреля в 2.24 на Онежской флотилии, д. 9Б произошел пожар в строении склада, принадлежность которого устанавливается.

В результате повреждено складское помещение на площади 360 кв.м, сгорел электрический подъемник.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются. Для ликвидации привлекались подразделения по рангу пожара "1БИС" – повышенная категория сложности.

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