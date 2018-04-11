Ночью в Петрозаводске сгорел склад

По теме
Загрузка...
На улице Онежская флотилия ночью тушили пожар на складе, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.
В ночь на 11 апреля в 2.24 на Онежской флотилии, д. 9Б произошел пожар в строении склада, принадлежность которого устанавливается.
В результате повреждено складское помещение на площади 360 кв.м, сгорел электрический подъемник.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются. Для ликвидации привлекались подразделения по рангу пожара "1БИС" – повышенная категория сложности.
По теме
Выбор читателей
06.04.2018, 06:40
05.04.2018, 10:41
05.04.2018, 11:30
05.04.2018, 17:13
05.04.2018, 16:43
Аналитика
10.04.2018 13:16
Тема недели
Прокуратура в суде огласила подробности, предшествующие страшной трагедии на Сямозере, унесшей в июне 2016 года жизни 14 детей.
09.04.2018 12:39
09.04.2018 09:40
05.04.2018 10:12
04.04.2018 14:05
Чтиво
05.04.2018 10:41
Частная жизнь
Два года назад ушел из жизни Лео Севец – фолк-легенда Карелии и Финляндии.
02.04.2018 11:57
02.04.2018 09:30
30.03.2018 10:23
Медиа
06.04.2018 13:21
Комментарии