Ночью легковушка на юге Карелии протаранила припаркованный грузовик

В аварии в Олонецком районе республики пострадал водитель «японца», сообщили в ГИБДД республики.

ДТП случилось 20 декабря около 3 часов ночи. Возле отворотки на деревню Верховье на трассе «Кола» в Олонецком районе Карелии Mitsubishi Galant врезался в стоявший у придорожного кафе грузовик Mercedes-Benz.

В результате аварии пострадал 59-летний водитель легкового автомобиля, его доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Также вчера, 20 декабря, в Сегежском районе на трассе «Кола» два водителя пострадали в аварии.