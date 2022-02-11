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Ночная гонка для лыжников и соревнования на собачьих упряжках пройдут в Петрозаводске

Новости. Спорт
18:20, 17 Февраля 2022
фото: © adege / pixabay

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Фестиваль лыжных видов спорта KareliaSkiFest 6.0 стартует 19 февраля на Кургане.

Как пишет министр образовании спорта Карелии Роман Голубев на своей странице в соцсети, уже в эту субботу на «Кургане» стартует одно из самых ярких мероприятий зимы — Фестиваль лыжных видов спорта KareliaSkiFest 6.0. Мероприятия будут проходить с 19 по 26 февраля.

«KareliaSkiFest по праву является визитной карточкой Карелии! Ежегодно мероприятие собирает тысячи участников со всей России, которые приезжают в Петрозаводск не только попробовать свои силы на спортивных дистанциях, но и насладиться настоящей зимней сказкой нашей республики», — пишет Голубев.

В этом году участников фестиваля ждет масштабная программа: лыжные гонки свободным и классическим стилями, ночная гонка по зимнему лесу, соревнования на собачьих упряжках, праздник от карельского общества «Динамо», мастер-классы от партнеров и многое другое.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

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