Ночное праздничное богослужение Рождества Христова пройдёт сегодня в Петрозаводске

Сегодня, 6 января в 22:30 Митрополит Константин возглавит ночное праздничное богослужение Рождества Христова в кафедральном Александро-Невском соборе. Ранее Митрополит совершил уставное богослужение в Крестовоздвиженском соборе.

6 января 2026 года, в день Навечерия Рождества Христова (Рождественский сочельник), митрополит Петрозаводский и Карельский Константин совершил уставное богослужение в Крестовоздвиженском соборе, сообщает Петрозаводская епархия. В нынешнем году сочельник пришёлся на будний вторник. Согласно церковному уставу, утреннее богослужение состояло из Великих (Царских) часов, изобразительных, после чего непосредственно совершалась вечерня в соединении с Литургией святителя Василия Великого. Продолжительная, почти четырёхчасовая служба собрала полный храм верующих.

Молитвенный настрой создавал хор собора. Накануне множество верующих смогли приготовиться к празднику на соборной исповеди, а за Литургией причастников с любовью и благоговением причащали из трёх Святых Чаш. Во время службы владыка Константин вознёс у Престола Божия особую молитву о мире.

По запричастном стихе ключарь собора иеромонах Аркадий (Лозовский) зачитал Рождественское Послание митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, Главы Карельской митрополии, адресованное пастырям, диаконам, монашествующим и всей богоспасаемой пастве епархии.

По отпусте вечерни клирики, став перед подсвечником с горящей свечой — символом грядущего Вифлеемского Света, пропели тропарь и кондак праздника Рождества Христова.

Обращаясь к верующим, владыка Константин сказал:

— Дорогие и всечестные отцы, братья и сестры! От всего сердца, исполненного радостью о Богомладенце Христе, поздравляю вас с Навечерием Рождества Христова. Совершенно удивительная сегодня служба. Она хоть и продолжительная, но очень таинственная и вместе с тем радостная.Мы ожидаем чего-то ещё большего сегодня, как преддверие. И вот это большее будет в сегодняшнюю рождественскую ночь. Храни и благослови вас всех Господь Бог! Идите в свои дома, квартиры с миром. Делитесь вот этой тихой, спокойной радостью со своими близкими, домашними и родными. Особенно не забывайте одиноких и больных людей. Помоги вам всем Господь Бог!

В этот же день митрополит Константин наградил архиерейской грамотой старшего иподиакона Дмитрия Пономарева за более чем десятилетнее ревностное послушание при архиерейских богослужениях.

Сегодня же, в ночь на 7 января, в 22:30, митрополит Константин возглавит ночное праздничное богослужение Рождества Христова в кафедральном Александро-Невском соборе Петрозаводска.

Ранее католики и протестанты по всему миру отмечали Рождество.