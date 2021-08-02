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Ночной ливень потушил все лесные пожары в Карелии

Новости. Общество
12:39, 03 Августа 2021
фото: © freepik

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Действующих пожаров на территории республики больше нет, сообщили в правительстве Карелии.

Как пишут в паблике правительства региона, 3 августа ликвидированы 3 крупных лесных пожара в Пряжинском и Суоярвском районах на площади 9023 га. На текущий момент действующих пожаров в республике нет.

Сутками ранее в Карелии действовало 5 лесных пожаров на площади 9823 га в Муезерском, Пряжинском и Суоярвском районах. Все 5 пожаров были локализованы. За период с 30 июля по 1 августа новых возгораний не обнаружено.

Напомним, специалисты карельского Гидрометцентра сообщали о сильных дождях, которые придут в регион ночью 3 августа.

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Комментарии

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АК
2021-08-03 15:40:52
Спасибо Валентине Пивненко. Это она провела обряд вызова дождя для пушения пожаров. Без неё же никуда. Даже Ларин золото выиграл только благодаря её напутствию. Так что надо бабушку наградить! Переизбрать на очередной срок!!!
Самуил
2021-08-03 16:03:42
АК, +++!!!)))
карел
2021-08-03 14:28:57
А всё равно , несмотря на это , Парфенчиков лучший !!!!!
Leopol'd
2021-08-03 14:22:18
Спасибо партии за это!
Paco
2021-08-03 14:01:59
кир лает, караван идет...
User
2021-08-03 12:44:33
Ну, за 100 миллионов! (не чокаясь)
Самуил
2021-08-03 16:02:57
Всё,User, шестая палата развлекать Вас не будет! И кирка-поциент про "плохую погоду полгода" не споёт, и наташка-трансвестит канкан не спляшет. И кот не помяукает, и на Коне(в пальто) не покатают. Санкция!!
кир
2021-08-03 13:40:24
User, бездельник, сторожи. Развлекать тебя не будем. А в финку слабо свалить? Слабо, там африканцы твою работенку заняли. :)
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