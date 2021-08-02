Ночной ливень потушил все лесные пожары в Карелии

Действующих пожаров на территории республики больше нет, сообщили в правительстве Карелии.

Как пишут в паблике правительства региона, 3 августа ликвидированы 3 крупных лесных пожара в Пряжинском и Суоярвском районах на площади 9023 га. На текущий момент действующих пожаров в республике нет.

Сутками ранее в Карелии действовало 5 лесных пожаров на площади 9823 га в Муезерском, Пряжинском и Суоярвском районах. Все 5 пожаров были локализованы. За период с 30 июля по 1 августа новых возгораний не обнаружено.

Напомним, специалисты карельского Гидрометцентра сообщали о сильных дождях, которые придут в регион ночью 3 августа.