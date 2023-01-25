Ночной пожар разбудил жителей северного поселка Карелии (ФОТО)

В поселке Летнереченский Беломорского района ночью сгорела хозпостройка.

Как сообщается в паблике пожарных-спасателей Беломорского района, в ночь на 26 февраля, в 2.45, загорелась хозяйственная постройка в поселке Летнереченский на улице Заводской, около дома №18.

К месту пожара были отправлены две автоцистерны и шесть человек личного состава пожарной части №62 по охране поселка Летнереченский. Пожар был ликвидирован.

Отряд противопожарной службы Беломорского района убедительно просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Телефон пожарной охраны 01, с мобильного телефона 101.