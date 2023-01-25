Ночной пожар разбудил жителей северного поселка Карелии (ФОТО)

В поселке Летнереченский Беломорского района ночью сгорела хозпостройка.
Как сообщается в паблике пожарных-спасателей Беломорского района, в ночь на 26 февраля, в 2.45, загорелась хозяйственная постройка в поселке Летнереченский на улице Заводской, около дома №18.
К месту пожара были отправлены две автоцистерны и шесть человек личного состава пожарной части №62 по охране поселка Летнереченский. Пожар был ликвидирован.
Отряд противопожарной службы Беломорского района убедительно просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
Телефон пожарной охраны 01, с мобильного телефона 101.
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