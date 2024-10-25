Ночной пожар сильно повредил дачу в Прионежье

Пожарные пять часов боролись с огнем в дачном кооперативе Прионежского района.

О ночном происшествии рассказали в пожарной части Соломенного.

Пожар произошел ночью с четверга на пятницу. Как выяснилось, в четверг, 24 октября, в 23.57 дежурный караул ПЧ-75 Соломенного совместно с ПСЧ-4 Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в СНТ «Прибрежный» в Прионежском районе. В дачном кооперативе горел частный дачный дом.

Как уточнили огнеборцы, пожар удалось ликвидировать в 05.13.

На пожаре никто не пострадал.



По какой причине загорелся дачный дом, устанавливают специалисты, сообщили спасатели.