Ночной пожар сильно повредил дачу в Прионежье

Пожарные пять часов боролись с огнем в дачном кооперативе Прионежского района.
О ночном происшествии рассказали в пожарной части Соломенного.
Пожар произошел ночью с четверга на пятницу. Как выяснилось, в четверг, 24 октября, в 23.57 дежурный караул ПЧ-75 Соломенного совместно с ПСЧ-4 Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в СНТ «Прибрежный» в Прионежском районе. В дачном кооперативе горел частный дачный дом.
Как уточнили огнеборцы, пожар удалось ликвидировать в 05.13.
На пожаре никто не пострадал.
По какой причине загорелся дачный дом, устанавливают специалисты, сообщили спасатели.
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