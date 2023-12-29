Ночной пожар уничтожил постройки в пригороде Петрозаводска

Пожарные

Пожар случился ночью в поселке Чална Прионежского района. Спасатели были подняты по тревоге в 3.56.

Огнем были охвачены постройки во дворе дома по улице Хвойная: сарай и два дровяника.

В 5.43 утра пожар был полностью ликвидирован.