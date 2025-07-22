Ночной пожар в частном доме в Прионежье тушили около трех часов

Ночному пожару в поселке Кварцитный был присвоен ранг 1 БИС.

Сообщение о возгорании жилого дома в посёлке Кварцитный Прионежского муниципального района поступило сегодня, 26 июля, в 03:47.

На место происшествия в 03.48 выехал дежурный караул Пожарной части села Деревянное на автоцистерне.

- По прибытию в 04.22 в результате разведки выяснилось, что жилой дом горит открытым пламенем по всей площади в 90 кв. м. Было принято решение повысить ранг пожара до 1 БИС, то есть требовались усились силы пожаротушения, - рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

По прибытии дополнительных сил было создано второе звено тушения. Установлена автоцистерна на Онежское озеро на расстоянии 70 м. Всего были задействованы 4 ствола.

Полная ликвидация пожара произошла в 06.19. Причины возгорания выясняются.