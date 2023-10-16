Ночной пожар в Петрозаводске, который тушили 27 огнеборцев, запечатлели очевидцы

фото: © Скриншот с видео: паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» / ВК

Ночной пожар на Ключевой попал на видео, запись опубликовали в соцсети.

Видеозапись появилась в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Ночью горел деревянный дом на Ключевой 18Б. Загорелся 2-й этаж. 2.10», — написали в соцсети.

Судя по видео, на месте происшествия уже работали пожарные подразделения.

Напомним, ночью во вторник, 17 октября, в 02.05 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном многоквартирном доме №18-б на улице Ключевой. Через 5 минут пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска были на месте происшествия.

Для ликвидации пожара привлекались 27 человек личного состава и 8 единиц техники.

Был спасен один человек, четырех эвакуировали. Погибших нет.