Ночные рейсы поезда между Петрозаводском и Санкт-Петербургом будут временно отменены

Пассажирский поезд Петрозаводск-Санкт-Петербург 11А/12А будет временно отменен с 12 декабря.

Об этом сообщает «Петрозаводск транспортный».

Перерыв в движении поезда произойдет с 12 декабря по 27 декабря. Затем с 28 декабря 2022 года по 8 января 2023 года рейсы возобновятся. В этот период поезд будет отправляться из Петрозаводска ежедневно.

После новогодних праздников, с 9 января по 18 марта 2023 года его снова отменят.

Речь идет о поезде, который курсирует между Петрозаводском и Санкт-Петербургом дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям. Он отправляется из столицы Карелии поздно вечером и прибывает в город на Неве рано утром.