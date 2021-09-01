Ночные заморозки ожидают Карелию 3 сентября

Прогноз погоды на пятницу опубликовал Гидрометцентр Карелии.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью в столице Карелии упадет до +3, +5°С, днем будет немного теплее — до +8, +10°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

Облачная с прояснениями погода ждет и районы Карелии. Ночью местами, утром и днем в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +8°С, ночью и утром местами, преимущественно по северным и восточным районам возможны заморозки в воздухе и на почве до -1°С, днем столбик термометра поднимется до +6, +11°С.