Ночные заморозки продолжатся в Карелии

Температура в Карелии, по данным Гидрометцентра России, в ближайшие дни опустится до -4.
Ночные заморозки от -2 до -6 градусов прогнозируются в ближайшие несколько дней во многих регионах европейской части России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
— На европейской территории России в течение ближайших дней еще будет холодная погода с заморозками. В Северо-Западном федеральном округе, в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях 1–3 октября температура ночью может опускаться до минус 3 градусов, в Карелии — до минус 4, — уточнил синоптик.
Ранее Роман Вильфанд сделал прогноз погоды на октябрь. По его словам, температура выше климатических характеристик ожидается в Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ.
Напомним, прогноз давали и карельские синоптики. Температура в первой половине месяца прогнозируется на 2-4℃ выше нормы, во второй — в рамках климата и ниже из-за частых арктических вторжений.