Ноги, головы, рога нашли в канаве в районе Карелии

В Медвежьегорском районе в канаве обнаружены останки крупного рогатого скота, сообщается в управлении Россельхознадзора Карелии.

Государственные инспекторы управления Россельхознадзора в мае приняли участие в контрольно-надзорном мероприятии, проводимом прокуратурой Медвежьегорского района в отношении сельскохозяйственного предприятия.

Мероприятие было проведено на основании поступившей информации о нарушении правил утилизации биологических отходов.

В ходе проверки в канаве около убойного пункта предприятия были обнаружены биологические отходы — ноги, головы, рога, обрезки шкур крупного рогатого скота.

По закону захоронение биологических отходов в землю, сброс на свалки, бытовые мусорные контейнеры, поля и леса запрещено.

Таким образом, сброс биологических отходов в канаву является нарушением ветеринарного законодательства.

Также в ходе осмотра земельного участка сельскохозяйственного назначения была обнаружена вырытая яма на площади 10 кв. м.

«Использование земель сельскохозяйственного назначения при проведении работ, связанных с нарушением земель, без проведения мероприятий по сохранению и рациональному использованию плодородного слоя почвы или без утвержденного проекта рекультивации является нарушением земельного законодательства», — отметили в управлении Россельхознадзора.

О выявленных нарушениях управление Россельхознадзора сообщил в прокуратуру Медвежьегорского района. Прокуратура, в свою очередь, обязала предприятие устранить нарушения в течение месяца с момента получения представления.