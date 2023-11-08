Ноябрьская медуза из Карелии попала в объектив фотографа

Чудесное фото было сделано в Медвежьегорском районе республики.
Необычное, но очень красивое явление запечатлел фотограф в Медвежьегорском районе Карелии. Соответствующее фото появилось в группе « Подслушано Петрозаводск| Карелия».
Ноябрьская «медуза» — так назвали это фото в паблике.
Кроме того, в группе разместили ещё одну фотографию того же автора — ноябрьские «тюльпаны».
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