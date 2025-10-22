Ноябрьские пособия на детей выплатят досрочно

Ранее в Соцфонде напомнили , когда индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на больничные.

Для работающих родителей, которые получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплата придет 7 ноября, что на день раньше обычного графика, так как 8 ноября выпадает на субботу. Выплата из средств материнского капитала на ребенка до 3 лет будет перечислена 5 ноября по стандартному графику.

Досрочное получение средств касается тех семей, которые получают пособия безналичным способом на банковскую карту. Через «Почту России» выплаты будут производиться в соответствии с графиком работы почтовых отделений в период до 25 ноября.

Основные выплаты за октябрь поступят на счета получателей 1 ноября. В этот день фонд перечислит единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих родителей, пособие на первого ребенка до трех лет, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

В преддверии праздников для семей с детьми особенно важна своевременная финансовая поддержка. Принято решение перечислить ноябрьские выплаты досрочно, чтобы родители могли спокойно и без лишней суеты подготовиться к выходным дням, – процитировали слова Чиркова в телеграм-канале фонда.

