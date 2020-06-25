Номера мобильников могут стать собственностью абонентов: разработан законопроект

Госдума приступила к работе над законопроектом, которым предлагается закрепить возможность передачи номеров мобильных телефонов в собственность абонентов.
Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"Данный законопроект направлен на обеспечение прав пользователей мобильной связи, закрепляя за ними возможность выступать своего рода собственниками в отношении выделенных им абонентских номеров с правом дальнейшего распоряжения ими", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
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