Норка затмила своей красотой лебедей в Карелии (ВИДЕО)

Житель Сортавалы снял интересное видео о норке и лебедях.

В паблике «Подслушано в Сортавале» опубликовано видео Романа Беляева, который пришел к озеру запечатлеть на камеру лебедей, но неожиданно его внимание отвлек зверек.

«Снимал на видео лебедей, но удалось снять другую красоту», — написал в комментарии автор видео.

Шустрая норка отвлекла внимание оператора от лебедей и стала главным героем видео.