Норка затмила своей красотой лебедей в Карелии (ВИДЕО)

Житель Сортавалы снял интересное видео о норке и лебедях.
В паблике «Подслушано в Сортавале» опубликовано видео Романа Беляева, который пришел к озеру запечатлеть на камеру лебедей, но неожиданно его внимание отвлек зверек.
«Снимал на видео лебедей, но удалось снять другую красоту», — написал в комментарии автор видео.
Шустрая норка отвлекла внимание оператора от лебедей и стала главным героем видео.
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