Нормы градостроительного проектирования в Петрозаводске утвердят после корректировки

Документ об изменении нормативов градостроительного проектирования, подготовленный администрацией Петрозаводска, вызвал замечания строителей и архитекторов.

Об этом сообщила уполномоченный по защите права предпринимателей в Карелии Елена Гнетова на основании обращения президента Карельского союза строительных компаний Александра Ефимова.

Строители и архитекторы попросили отложить принятие "Проекта местных нормативов градостроительного проектирования Петрозаводского городского округа". По словам Гнетовой, у строительного сообщества имеется много замечаний и предложений к этому проекту.

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