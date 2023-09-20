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Норвегия запретит въезд авто с российскими номерами

Новости. Общество
20:30, 20 Сентября 2023
фото: © bangkokbook.ru

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Точная дата введения ограничения пока неизвестна, но это произойдет в скором времени.

Норвегия вслед за Финляндией и странами Балтии запретит въезд зарегистрированных в России автомобилей. Об этом 19 сентября заявил госсекретарь Эйвинд Вад Петерссон, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на Nrk.no. 

Точная дата, когда ограничения начнут действовать, пока неизвестна, но, по словам чиновника, это произойдет в скором времени.

«Сейчас мы смотрим, как это сделать, и быстро вернемся с эффективными мерами», — сказал Эйвинд Вад Петерссон. По его словам, мера будет введена вслед за Финляндией, которая раньше не только запретила въезд машинам с российскими номерами, но и пообещала их разворачивать у границы с Норвегией.

Так, 16 сентября Финляндия  закрыла свои границы для авто с российскими номерами. Оставшиеся в стране машины должны покинуть территорию Суоми до 16 марта 2024 года. 

В отчете на сайте таможенной службы Финляндии сообщили, что за выходные, с ноля часов 16 сентября до 9 часов утра 18 сентября, на границу Суоми прибыла 81 машина из России, из них почти половину — 37 авто — таможня развернула обратно, пишет «Фонтанка.ру».

 

 

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