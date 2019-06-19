Ностальгия толкнула петрозаводчанина на преступление

Вора нашли по отпечаткам пальцев, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратилась семейная пара из Санкт-Петербурга. Они рассказали, что приехали в карельскую столицу на несколько дней и сняли квартиру на первом этаже в микрорайоне Октябрьский.



Накануне вечером они оставили окно полностью открытым и ушли к друзьям. Вернувшись после полуночи, обнаружили беспорядок во временном жилище и отсутствие своего имущества.

34-летнего судимого петрозаводчанина установили по отпечаткам пальцев. Мужчина рассказал, что пришел в эту квартиру по причине ностальгии, так как ранее там проживала его подруга.



Сначала он звонил в дверь, но ему никто не открыл. Он пообщался с соседями, которые сообщили, что квартира сдается. Тогда он решил заглянуть в окна. Одно из них было открытым, и мужчина влез внутрь. Осмотревшись, он приметил ноутбук, телефон, 2 бутылки водки и фрукты. Судимый горожанин похитил чужое имущество, покинув квартиру также, через окно.



Телефон и компьютер он отдал на хранение брату, чтобы позднее решить, как их продать. Оперуполномоченные уголовного розыска изъяли похищенную электронику и бутылку водки.

В результате противоправный действий потерпевшим причинен ущерб на сумму более 20 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело.