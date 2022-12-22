Ноутбуки «Горизонт» белорусского производства начали поступать в продажу

В Минске 22 декабря состоялся старт продаж белорусских ноутбуков — на второй день после начала их массового производства, производство наладило предприятие «Горизонт».

Об этом сообщает Интерфакс.

«Создание белорусского ноутбука — поручение президента, которое выполнено в полном объеме. Минск поздравляет предприятие „Горизонт“ с началом массового производства очередного нового продукта. Это очень важно, это импортозамещение», — сказала во время торжественной церемонии старта продаж в одном из торговых центров Минска зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

Ее цитирует госагентство БелТА.

По словам Лазаревич, у «Горизонта» и руководства города есть большие планы по реализации ноутбуков, в том числе и на российский рынок.

Первый белорусский ноутбук выходит на рынок в модели H-book MAK4. Производители характеризуют его как современный компьютер, который по своему качеству и производительности сравним с именитыми брендами. Аппаратная основа H-book MAK4 разработана на процессорах Intel Core 11 поколения.