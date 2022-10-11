Новая автодорога связала населенные пункты на юге Карелии

Завершился ремонт дороги в Прионежском районе Карелии.

Пятикилометровая дорога в Прионежском районе, между селом Шокшей и поселком Кварцитный, была отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

Подрядчик уложил новый асфальт на дороге, укрепил обочины, отремонтировал водопропускные трубы, устроил тротуары. Финансировались работы из Дорожного фонда Карелии. Сейчас идет подготовка к сдаче объекта.

В Минтрансе напомнили, что в Прионежском районе ремонтируется несколько автодорог: подъезд к станции Орзега, Педасельга — Ладва — Ветка, Деревянное — Деревянка — Пяжиева Сельга — Пухта, Петрозаводск — Суоярви, Лососинское — Машезеро, Машезеро — Шапшезеро. Также с конца ноября начнутся работы по реконструкции мостового перехода через реку Шуя на дороге от трассы «Кола» до станции Шуйская.