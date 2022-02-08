Новая автостанция открылась в посёлке Пряжа

На строительство здания и благоустройство его территории направили 30,5 миллионов рублей.

В среду, 9 февраля, в посёлке Пряжа открылась новая автостанция. Она находится на улице Мелентьевой. Раньше на этом месте располагалось старое здание автовокзала, которое пришло в негодность и давно не использовалось.

Реставрацию объекта провели за счёт средств федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года». Подрядчиком на объекте выступила «Ремонтно-строительная компания Агат». Стоимость работ составила 30,5 миллионов рублей. Разрешение на ввод автостанции в эксплуатацию было получено 30 декабря 2021 года.

К новому одноэтажному зданию подвели водопровод, канализацию и сети отопления. Внутри был организован комфортный зал ожидания, где пассажиры смогут дождаться своего автобуса. Там же возможно приобрести билеты на рейс и узнать расписание. Объем пассажирских перевозок составит до 150 человек в сутки.

Через автовокзал будут проходить 12 межмуниципальных маршрутов пригородного, междугороднего и межрегионального сообщения. В их числе маршруты № 965 «Петрозаводск — Санкт-Петербург через Олонец», № 2342/807 «Петрозаводск — Санкт-Петербург через Питкяранту, Сортавала, Лахденпохья, Приозерск».

Реконструкция включала в себя ремонт перрона: его ширина позволит проводить одновременную посадку на три рейса. На территории автовокзала заменили асфальт, установили ограждения и КПП, а также смонтировали освещение, организовали стоянку для автобусов и парковку для транспорта пассажиров.

В церемонии открытия принял участие министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Сергей Щебекин. По его словам, обновленный автовокзал войдет в опорную сеть карельских автостанций. Также он подчеркнул, что по просьбам местных жителей в здании установят вендинговые аппараты для продажи чая и кофе.

«Благодаря работе правительства и поддержке Совета Безопасности мы открываем новый объект инфраструктуры. На сегодня этот автовокзал — самый современный в республике. Он соответствует всем стандартам. Я уверен, чем больше развиваются города и автодороги республики, тем комфортнее становится сама жизнь в регионе», — отметил министр.

Сергей Щебекин подчеркнул, что с 2019 года автопарк республиканских предприятий «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-Сервис» был обновлен на 90%. В этом году по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова планируется приобрести ещё 12 больших автобусов. Половина из них уже поступила в республику.

Всего в рамках федеральной целевой программы развития Карелии в республике запланировано строительство трех автовокзалов — в Пряже, Пудоже и Петрозаводске. Все должны быть сданы в этом году.