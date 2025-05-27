Новая детская площадка может появиться в поселке Муезерский

Общественная территория на ул. Рабочей участвует в онлайн-голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Общественная территория на ул. Рабочей участвует в онлайн-голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

В поселке Муезерский местные жители планируют обновить детскую площадку. Она расположена возле дома № 15 по ул. Рабочей. Оборудование игрового комплекса уже давно устарело, но дело не только в этом.

«Эта детская площадка изначально была рассчитана на малышей от 5 до 7 лет. Между тем, в близлежащих домах живет много семей, у которых дети уже ходят в школу. Им, конечно, на такой площадке неинтересно, качели и карусели для ребят постарше не предназначены. Очень бы хотелось, чтобы здесь появился красивый игровой комплекс для ребятишек разных возрастов», - сказала председатель местного отделения Союза женщин России Светлана Хотько.

Она подчеркнула, что особое внимание необходимо уделить безопасности конструкций. Финансирование по федеральному проекту позволит сделать действительно качественный, современный детский городок, с учетом всех современных требований.

«Но для этого нужно, чтобы мы все проявили активность и приняли участие в голосовании. Приглашаю жителей поселка поддержать создание новой детской площадки! Давайте вместе добьемся, чтобы наши дети могли отдыхать, играть и развиваться в комфортных условиях!» - обратилась Светлана Хотько к жителям поселка.

Добавим, что в онлайн-голосовании также участвует еще одна общественная территория по ул. Советской. Голосование продлится до 12 июня. Чтобы проголосовать необходимо зайти на ГосуслугиГосуслуги https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/home/, выбрать свой регион и населенный пункт, а затем отметить один из объектов. Территорию, набравшую большинство голосов, благоустроят в 2026 году.