Новая гостиница на 88 номеров открылась в центре Петрозаводска

На улице Анохина в центре Петрозаводска 1 сентября открылся новый апарт-отель «Тайвас».

Как и ожидалось, 1 сентября на улице Анохина на месте аварийного здания противотуберкулезного диспансера открылась современная гостиница «Тайвас».

Точнее, не совсем гостиница, а апарт-отель. Отличие в том, что вместо привычных номеров гостям предлагаются оборудованные всем необходимым, включая кухню, небольшие квартиры с разным количеством комнат. Всего в отеле 88 номеров и 131 комната. В переводе с карельского языка название отеля означает «небо».

Объем инвестиций в проект составил 350 млн рублей. Созданы новые рабочие места –уже сегодня в апарт-отеле трудится 32 человека. Ожидается, что уже за первые 5 лет плановые поступления в бюджет Республики Карелия от реализованного инвестпроекта составят свыше 200 млн рублей.

«Столица на Онего» заглянула на сайт отеля, чтобы узнать цены. Выяснилось, что самый недорогой однокомнатный номер стоит 4900 рублей в сутки. Семейные апартаменты обойдутся в 9700 рублей, а квартира «люкс» стоит более 12 тысяч в сутки.