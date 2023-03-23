Новая «Ласточка» из Санкт-Петербурга до станции в Карелии начнет курсировать в конце апреля

Дополнительный поезд из северной столицы до станции Хелюля планируют запустить в конце апреля.

Как сообщили 47news в пресс-службе Октябрьской железной дороги 22 марта, маршрут скоростного поезда «Ласточка» направлением Санкт-Петербург — Сортавала продлили до станции Хелюля в Сортавальском районе Республики Карелия. По новому расписанию электрички начнут курсировать с 29 апреля.

Поезда «Ласточка» № 821/822 и № 823/824 будут отправляться из Петербурга в 06.15, 19.25 и прибывать в Хелюлю в 10.45 и 23.55 соответственно. Обратно «Ласточка» № 822 будет отправляться в 18.15, а № 824 — в 05.05. Остановки предполагаются на станциях: Выборг, Каменногорск, Хийтола, Элисенваара, Яккима, Сортавала, Сортавала-Центр. Кроме того, с 12 июня добавится остановка на станции Морозная-2.

В зависимости от класса обслуживания и места, стоимость проезда на «Ласточке» на маршруте Санкт-Петербург — Сортавала — Хелюля составит от 1 148 рублей. При покупке будут действовать льготы. Для детей до 10 лет билет дешевле на 65%, для школьников от 10 до 17 лет — на 50%, для пассажиров до 21 года и старше 60 лет — на 30%. На 20% будет выгоднее оформить билеты по тарифу «туда-обратно».

Ранее в администрации Сортавальского поселения сообщили о том, что из санкт-петербурга до станции Хелюля запускают новую «Ласточку».