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Новая «Ласточка» пойдет из Санкт-Петербурга в поселок Карелии

Новости. Общество
07:20, 16 Февраля 2023
фото: паблик Сортавальского городского поселения

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Запуск новой «Ласточки» из Санкт-Петербурга до станции «Хелюля» Сортавальского района планируется с 1 мая, сообщили в администрации Сортавальского городского поселения.

Как сообщает глава Сортавальского городского поселения Сергей Крупин в соцсети, накануне прошло рабочее совещание с представителями ОАО «РЖД» по вопросу строительства пассажирского комплекса на станции «Хелюля».

«Комплекс предусматривает: зал ожидания, помещение дежурного по станции, комнаты отдыха для проводников и машиниста», - сообщил Крупин.

Также глава Сортавалы напомнил, что запуск «Ласточки» до станции «Хелюля» планируется с 1 мая 2023 года.

Поезд будет отправляться с Финляндского вокзала в Петербурге по маршруту через Выборг и Сортавалу с остановкой на станции Сортавала Центр и прибытием на станцию «Хелюля».

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