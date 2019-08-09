Новая линия производства колбасы "Докторской" запущена в Карелии

Компания "Мясной дом Карелии" в апреле запустила новую линию производства колбасы "Докторской" высокого качества.

Как рассказал «Столице на Онего» директор ООО «Мясной дом Карелия» Олег Кравченко, компания «Мясной дом Карелия» весной этого года приобрела новое оборудование для производства колбасы «Докторской» и в апреле запустила новую линейку продукции.

«Колбаса «Докторская» соответствует всем стандартам качества, — сказал Олег Кравченко. — Свою продукцию мы производим только с использованием натуральных компонентов. Например, для копчения используем только натуральные опилки вместо жидкого дыма — никакой химии! Колбаса «Докторская» — это наш знак качества. Высокие продажи свидетельствуют, что именно нашей карельской колбасе отдают предпочтение покупатели Петрозаводска».

Ранее территориальное Управление Россельхознадзора опубликовало информацию о том, что при проверке в январе 2019 г. ООО «Мясной дом Карелия» в колбасной продукции были обнаружены растительные компоненты.

Специалистами Управления Россельхознадзора был проведен отбор проб и в качестве образцов в лабораторию была изъята продукция, выпускаемая не по ГОСТУ, а по ТУ (технических условиях). Как объяснили специалисты, при производстве продукции по ТУ допустимо использование в небольшом количестве сои и других растительных добавок, что соответственно снижает ее стоимость.

«Взятые пробы не касались колбасы «Докторской», — пояснили в компании «Мясной дом Карелии», — так как из-за отсутствия нужного оборудования ее производство началось только в апреле этого года».

На сегодняшний день колбаса «Докторская» выпускается по отдельной декларации.

«Докторская» — это традиции качества нашего мясокомбината», — заверил Олег Кравченко.

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