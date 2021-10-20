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Новая методика расчета уровня бедности позволила повысить оптимизм в прогнозах властей

Новости. Общество
16:30, 20 Октября 2021
фото: © pixabay

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Уровень бедности в России в ближайшие три года будет сокращаться более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее.

Такой прогноз содержится в Едином плане по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030-го, который проанализировали «Известия».

По итогам 2023 года, согласно прогнозу, численность населения, живущего ниже черты бедности, снизится до 10,1%, а в 2024 — до 9,6%.

Пересмотр прогноза частично связан с изменением методики расчета уровня бедности вследствие нового принципа определения прожиточного минимума, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода, пояснила в беседе с «Известиями» замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.

«Если при старом подходе мы могли теоретически сократить бедность до нуля, то когда прожиточный минимум устанавливается от медианного дохода, такой вариант невозможен. Всё равно кто-то будет ниже этого процента», — пояснила замминистра.

В Росстате «Известиям» пояснили, что формула расчета уровня бедности не изменилась, но базовым показателем теперь выступает медианный доход (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше). В то же время служба планирует усовершенствовать методику оценки уровня жизни, доходов, расходов и других социально-экономических показателей различных групп населения. Для этого ведомство заказало специальное научное исследование.

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Комментарии

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Дуб
2021-10-20 18:39:09
Всё правильно:к 24 году бедное население,не способное хорошо питаться и лечиться,просто вымрет, так что " борьба с бедностью" ведётся по "запланированному пути"?
zanoza
2021-10-20 18:30:47
Ну если бедность будут побеждать изменением методик расчётов, тогда бедность никогда не будет побеждена, однако. Надо вливать государственные средства в экономику, а не изымать их из экономики, тогда и бедности не будет!
User
2021-10-20 17:25:38
"По итогам 2023 года, согласно прогнозу, численность населения, живущего ниже черты бедности, снизится до 10,1%, а в 2024 — до 9,6%."
Тот редкий случай, когда, видимо, не врут. Методы и предварительные итоги уже сейчас хорошо видны.
Кир
2021-10-20 20:16:13
User, тебе чего? Уехал за халявой и живи там.
Сеня
2021-10-20 16:53:43
Омтимизм у кого ? У властей ? Скольже идиотов кругом развелось , жуть пробирает хм
Кир
2021-10-20 16:40:57
В Карелиястат обратитесь. Там знают всё. :)
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