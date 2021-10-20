Новая методика расчета уровня бедности позволила повысить оптимизм в прогнозах властей

Уровень бедности в России в ближайшие три года будет сокращаться более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее.

Такой прогноз содержится в Едином плане по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030-го, который проанализировали «Известия».

По итогам 2023 года, согласно прогнозу, численность населения, живущего ниже черты бедности, снизится до 10,1%, а в 2024 — до 9,6%.

Пересмотр прогноза частично связан с изменением методики расчета уровня бедности вследствие нового принципа определения прожиточного минимума, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода, пояснила в беседе с «Известиями» замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.

«Если при старом подходе мы могли теоретически сократить бедность до нуля, то когда прожиточный минимум устанавливается от медианного дохода, такой вариант невозможен. Всё равно кто-то будет ниже этого процента», — пояснила замминистра.

В Росстате «Известиям» пояснили, что формула расчета уровня бедности не изменилась, но базовым показателем теперь выступает медианный доход (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше). В то же время служба планирует усовершенствовать методику оценки уровня жизни, доходов, расходов и других социально-экономических показателей различных групп населения. Для этого ведомство заказало специальное научное исследование.