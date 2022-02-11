Новая находка ученых вызвала подозрения, что динозавры могли вымереть от пневмонии

Палеонтологи доказали, что у динозавров тоже были респираторные инфекции: у крупного позднеюрского травоядного зауропода выявили заболевание дыхательной системы.

Как сообщает РИА Новости, при внешнем осмотре ученые заметили в нескольких позвонках странные изменения — явно не от механических повреждений или врожденных патологий.

По характеру изменений ученые пришли, что у этой особи была респираторная инфекция. Она похожа на аспергиллез современных птиц и рептилий: это заболевание дыхательных путей и легких часто сопровождается поражением костей, а вызывают его грибковые патогены рода Aspergillus.

Динозавр болел долго — несколько лет, с симптомами, похожими на грипп или пневмонию.

Известно, что у птиц при аспергиллезе, если его не лечить, патогенные микробы из верхних дыхательных путей распространяются в нижние. Тогда начинается аэросаккулит — воспаление воздушных мешков, способное привести к смерти.