Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей соцсетей

В соцсетях обсуждают новую оптическую иллюзию с "пересаженными" головами мужчины и женщины.

Фотографию опубликовал пользователь твиттера @Boom_likean808. На снимке — два человека, один из которых обнимает другого. При этом сперва кажется, что мужчина одет в женскую одежду и наклоняется к девушке, сидящей на стуле.

"Сначала я подумал, что он носит каблуки", — отметил @Boom_likean808.

Пост озадачил пользователей Сети, набрав за несколько дней около 45 тысяч репостов и почти сто тысяч лайков. В комментариях признаются, что потратили более минуты на поиск "отгадки". Некоторые пользователи и вовсе не смогли найти подвох до тех пор, пока в комментариях не опубликовали фотографию с обрисованными силуэтами обоих молодых людей, передает РИА Новости.