Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей соцсетей

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В соцсетях обсуждают новую оптическую иллюзию с "пересаженными" головами мужчины и женщины.
Фотографию опубликовал пользователь твиттера @Boom_likean808. На снимке — два человека, один из которых обнимает другого. При этом сперва кажется, что мужчина одет в женскую одежду и наклоняется к девушке, сидящей на стуле.
"Сначала я подумал, что он носит каблуки", — отметил @Boom_likean808.
Пост озадачил пользователей Сети, набрав за несколько дней около 45 тысяч репостов и почти сто тысяч лайков. В комментариях признаются, что потратили более минуты на поиск "отгадки". Некоторые пользователи и вовсе не смогли найти подвох до тех пор, пока в комментариях не опубликовали фотографию с обрисованными силуэтами обоих молодых людей, передает РИА Новости.
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